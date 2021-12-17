إنقاذ 114 مهاجراً غير قانوني قبالة السواحل الليبية

تمكّنت منظمة “أس أو أس المتوسط” من إنقاذ 114 شخصاً، بينهم عشر نساء ورضيعان، كانوا على متن زورق يغرق قبالة السواحل الليبية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ونقل موقع “اليوم السابع” المصري، عن المنظمة، التي تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ قولها إن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية، بعد ليلة كاملة من البح عن هذا الزورق.

جديرٌ بالذكر أن الوكالة الأوروبي لحرس الحدود “فرونتكس” أشارت إلى ازدياد عدد المهاجرين، بشكل واضح، نحو الشواطئ الإيطالية، حيث شهد شهر أكتوبر الماضي وحده، وصول أكثر من ستة آلاف مهاجر غير قانوني، بنسبة زيادة قاربت 186% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية