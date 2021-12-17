مكتب النائب العام يعلن ضبط قاتلي موظف الكهرباء فوزي هروس

أعلن مكتب النائب العام، مساء الخميس، ضبط المتهمين في قتل بإدارة الجهد المتوسط بالشركة العامة للكهرباء، فوزي هروس، وذلك في أعقاب تحريات توصلت إلى تحديد هوية الجناة.

وتعرّض هروس للإصابة بأعيرة نارية، خلال سطو مسلح نهاية الشهر الماضي؛ حيث سرق مجهولون سيارة الشركة التي كانت بحوزته، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر مكتب النائب العام في بيان، أن الصديق الصور “وجه أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمباشرة إجراءات تحليل ورصد البيانات المتوافرة ومتابعة نشاط المشتبه بهم حتى الوصول إلى تحديد هويتهم، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم”.

وأسفر الإجراء في وقت لاحق على تحديد هوية الجناة وضبطهم بالتعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وفق بيان النائب العام.

كما تبين للنيابة العامة – من خلال نتائج الإجراءات المتخذة – أن الجناة “شكلوا عصابة إجرامية وتعمدوا ارتكاب ما يزيد على 20 واقعة مجرمة تندرج تحت النماذج القانونية لجرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة بالإكراه”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

