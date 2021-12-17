بالأسماء.. قضية قتل راح ضحيتها 8 أشخاص تهز طبرق

العنوان-طبرق

هزت مدينة طبرق اليوم الجمعة جريمة قتل راح ضحيتها سبعة أشخاص، بعد إطلاق النار عليهم من قبل أحد مدمني المخدرات.

وأوضحت مديرية أمن طبرق أن من بين القتلى اثنين من أشقاء المتعاطي بالإضافة إلى عدد من أقارب وجيران الجاني وأحد المارة.

وأكدت المديرية أن الجاني قتل في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية.

أسمــاء المتوفيين:

محمد مفتاح صالح عبدربه “الجاني”.

مهند مفتاح صالح عبدربه “شقيق الجاني”.

منجي مفتاح صالح عبدربه “شقيق الجاني”.

يوسف عبدربه المريمي “ابن خالة الجاني”.

محمـد ميلود يوسف “ابن خالة الجاني”.

مجدي محمود فضيل الغيثي “جار الجاني”.

عبدالرحيم محمد زكري محمد “جار الجاني”.

عمران إبراهيم عمر. “أحد المارة”.