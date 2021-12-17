المنفي يبحث مع السفير الإلماني ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الخميس، سفير المانيا لدى ليبيا، مِيخائيل اونماخت،لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفرص إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.

وبحث اللقاء أيضاً جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونجاحها في أداء عملها وفق ما أقرته في اجتماعاتها الأخيرة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، حرصه الكامل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية، كمشروع وطني للسلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار للبلاد.

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