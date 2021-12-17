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ستيفاني وليامز تصل إلى بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي اليوم الجمعة، لتنتقل مباشرة إلى مقر البعثة الأممية استعداداً لخوض سلسلة من الاجتماعات.

وتأتي زيارة وليامز لبنغازي ضمن جولتها في المدن التي بدأتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس، فمصراتة ثم مدينة سرت أمس الخميس، التي عقدت فيها اجتماعاً مع اللجنة العسكرية 5+5.

وكانت وليامز قد عقدت الأربعاء، لقاءات في مصراتة لبحث الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري.

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قناة 218 الليبية

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