مقتل أحد مدمني المخدرات بعد قتله “7” أشخاص جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استيقظت مدينة طبرق صباح هذا اليوم على فاجعة غير مسبوقة حيث قام أحد مدمني المخدرات بقتل (7) أشخاص .

وقال مراسل الوكالة أن المدمن قام بقتل أشقاءه وأقاربه وبعض المارة، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة والتعامل مع الموقف وفق القانون .

وأوضح المراسل أنه نتيجة للمقاومة العنيفة من الجاني تدخل عناصر الشرطة للتعامل مع مصادر النيران واقتحام المزرعة المتواجد بها الجاني مما أدى إلى مقتله .

وتحصلت الوكالة على أسماء المتوفين وهم محمد مفتاح صالح عبدربه (الجاني)، ومهند مفتاح صالح عبدربه (شقيقة)، ومنجي بالله مفتاح صالح عبدربه (شقيقة) .. ومجدي محمود فضيل الغيثي (جار الجاني)، ويوسف عبد ربه المريمي (ابن خالة الجاني)، وعبدالرحيم محمد زكري محمد (جار الجاني) (..) ومحمد ميلود يوسف (ابن خالة الجاني)، وعمران إبراهيم عمر الغيثي ( أحد المارة ) .