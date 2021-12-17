الاحتفال بتسجيل الدفعة الثانية من الأصناف الدوائية المسموح بتداولها

احتفلت وزارة الصحة بتسجيل الدفعة الثانية من الأصناف الدوائية المسموح بتداولها في البلاد، معلنة انتهاءها من تسجيل أدوية 52 شركة محلية، في خطوة تسهم في مواجهة الغش الدوائي، وحماية المستهلك.

إلى ذلك كشفت رئيسة قسم التسجيل بإدارة الصيدلة في الوزارة، نادرة المسعودي، عن اعتماد الأصناف الدوائية ل59 شركة، إضافة إلى تقدم أكثر من 300 شركة أخرى بإجراءاتها للاعتماد.

وأضافت المسعودي أن هذه الخطوة ستمكن الدولة من متابعة الممثلين المحليين للشركات المصنعة للأدوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع الإفراط في استيراد أسماء متعددة لنفس الصنف.

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