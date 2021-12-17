قرادة: أتوقع أن نكون أمام 3 حكومات في الشرق والغرب والجنوب قريباً

قال السفير السابق في الدنمارك و السويد ورئيس اللجنة التنفيذية ‏للمؤتمر ‏الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، إن الدفع الاستعجالي بالانتخابات من أطراف محلية ودولية يعكس احتمالين، وتأجيل الانتخابات هو اعتراف بهما.

وأوضح قرادة، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، أن الاحتمالين هما: “إما قصور في المعرفة بالقفز على واقع دولة منقسمة سياسيًا ومجتمعيًا وخارجة من حرب ضروس، أو أن ذلك كان مستهدفًا من البعض.

وبين قرادة، أنه بهذا الوضع تدخل الدولة في هزة عنيفة تضرب الشرعيات القائمة في صميمها، قائلاً: “يمكن توقع نوع من الوفاق بين الجسمين التشريعيين ومراكز القوى لاستمرار الحكومة الحالية مع فرض تغييرات عليها وعلى صلاحيتها أو من تجسيد انقسام الواقع في شكل حكومة في الشرق وأكثر من حكومة في غرب وجنوب البلاد”.

وتوقع قرادة، أنه يمكن أيضًا أن يتم فرض حكومة من مراكز القوى تحظى بتمرير تشريعي، مُبينًا أن كل الاحتمالات ترتبط كذلك بنوع ودرجة الاعتراف الدولي والإقليمي، مع صعوبة تحقيق توافق دولي حاليًا بخصوص الأزمة الليبية.