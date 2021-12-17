المحجوب: آمر الكتيبة 116 بدأ تسليم مقراته وأسلحته للقيادة العامة

قال آمر التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، إن آمر الكتيبة 116 في سبها، مسعود جدي بدأ تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة.

وأوضح المحجوب، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمليات التسليم جاءت بعد تدخل أعيان وحكماء القبائل بسبها وعلى رأسهم قبيلة أولاد سليمان، وذلك على إثر اشتباكات وقعت الثلاثاء الماضي.

وبحسب المحجوب، شكلت اللجنة العسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام بإشراف مباشر من آمر غرفة عمليات الجنوب، اللواء مبروك سحبان، وآمر المنطقة العسكرية اللواء فوزي المنصوري.

– النائبة فاطمة بوسعدة تؤكد اتفاق إنهاء التصعيد العسكري في سبها

– مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»: اتفاق بين حكماء سبها لفض النزاع

– شهود لـ«بوابة الوسط»: تحشيد عسكري للكتيبة «116» وقوات من القيادة العامة في سبها

في وقت سابق الخميس، أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط»، بالتوصل لاتفاق من قبل حكماء ووجهاء مدينة سبها من أجل فض النزاع، وتجنب المدينة الحرب.

جاء ذلك في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة «116» التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بمدينة سبها، منها منطقة الجديد، وفق شهود عيان لـ«بوابة الوسط».

كما أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، فاطمة بوسعدة، التوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة، مرحبة بالاتفاق، ومشيدة في الوقت نفسه بـ«الروح الوطنية التي شملت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبداه القيادات العسكرية بالمدينة».

وثمّنت النائبة، وهي أيضًا رئيس تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي، دور القيادات الاجتماعية التي عملت على «وأد الفتنة قبل ولادتها». كما دعت إلى البناء على الاتفاق والتعاون والتنسيق المستمر بين الجميع في سبها، وتجنب أي تصعيد لدعم الاستقرار بالمدينة.

وكانت اشتباكات وقعت وسط سبها بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي، وأودت المواجهات بحياة شخصين، إضافة إلى عدد من الإصابات، كما تسببت في تعطل الدراسة وتوقف العمل في المصالح الحكومية بالمدينة.

وجاءت تلك التوترات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات تابعة للقيادة العامة، وآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة، واقتياد أفراد شرطة إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

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