راديو فرنسا الدولي: شهادات الدبيبة المشارك في الانتخابات باطلة

العنوان-باريس

تناول راديو فرنسا الدولي تشكيك نشطاء وإعلاميين ليبيين في صحة حصول رئيس حكومة الوحدة “المؤقتة” عبد الحميد الدبيبة، وأحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية على شهادة عليا من إحدى الجامعات الكندية.

وقال الراديو عبر موقعه الإلكتروني، “يشترط القانون الانتخابي للانتخابات الرئاسية الليبية على كل مرشح رئاسي تقديم دبلوم التعليم العالي، وهو شرط إلزامي للمنافسة، لكن الشهادة التي قدمها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يبدو أنها مزورة”.

وتابع الراديو: “قدم رئيس الوزراء الليبي في ملف مرشحه الرئاسي درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة تورنتو. لكن ناشطين أثبتوا أن هذه الشهادة مزورة بمراسلة الجامعة المعنية التي أجابت: “عبد الحميد دبيبة لم يتخرج منا قط”.

وأشار الراديو إلى أنه في الوقت ذاته ينطبق ذلك على “دبلومة أخرى من جامعة كندية، وهي شهادة Regina ، مؤرخة عام 1990 ومرفقة أيضًا بملف الطلب. وهناك أيضا لا تعترف به الجامعة. ونشرت ردود مؤسستين في الصحف الليبية وكانت القضية مثيرة للجدل منذ عدة أيام”.

وتابع الراديو: “ندد عبد الحميد الدبيبة بحملة استهدفت بحسب قوله تشويه سمعته وصورته، لكن دون الرد على أساس التهم الموجهة إليه. وكان قد هاجم بشدة مجلس النواب في عدة مناسبات، واصفا قانون الانتخابات بـ “المخزي”، متناسيا أنه لم يلتزم بالقانون وتوقيعه على ميثاق شرف.

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