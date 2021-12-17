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أهالي سرت يرفضون محاولات تأجيل الانتخابات وعرقلتها

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم أهالي مدينة سرت، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الانتخابية بالمدينة، لرفض تأجيل الانتخابات، والمطالبة بالإعلان عن قائمة المترشحين.

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قناة ليبيا

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