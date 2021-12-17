القوى الوطنية تستنكر كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خارطة الطريق

أصدرت القوى الوطنية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

استنكرت القوى الوطنية المكونة من الأحزاب السياسية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المنضوية تحت شرعيته ومنظمات المجتمع المدني، في بيانها الذي طالعته قناتنا، كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2O21، التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإنهاء صراع الشرعيات.

وشددت على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة وفق تواريخه المحددة لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية والتنفيذية القادمة في سبيل الوصول إلى السلام المستدام والاستقرار والوئام المجتمعي، وتحقيق التنمية والعدالة والإعمار والازدهار.

وحثت أبناء الشعب الليبي على الخروج بشكل منظم في مظاهرات في جميع المدن والقرى والأقاليم الليبية تأكيدا ومحافظة على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وقيم المواطنة، ونبذ العنف والتطرف وعدم الاحتكام للسلاح.

الموقعون

منظمة شباب بلا حدود

مؤسسة الامل لدعم النفسي الاجتماعي

منظمة شعلة الحق

جمعية الجيل الرابع لحقوق الانسان

منظمة شباب تقطه للعمل التطوعي

جمعية درج للوقاية من الامراض السرطانية

مؤسسة فكر الشباب للتنمية والتطوير

جمعية الاصالة والثقافة والفنون

منظمة الأساس للتنمية والتعليم

الاتحاد الوطني لعمال ليبيا

الحزب الاتحادي الوطني

الحزب المدني الديمقراطي

حزب ليبيا الانطلاقة

حزب ليبيا للجميع

حرب التجديد

حزب الحوار الليبي الليبي

حراك 24 ديسمبر

جمعية أفكار ومواهب

الشبكة الليبية لمنظمات المجتمع المدني

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

