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متحدث مجلس الدولة: تعنت البرلمان والمفوضية أوصل ليبيا إلى الانسداد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، إن المجلس لم يطلب في مبادرته تأجيل الانتخابات فقط بل دعا إلى ضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح، وقاعدة توافقية، حسب الاتفاق السياسي، على حد قوله.

وأضاف عبد الناصر، في تصريح صحفي له، أمس الخميس، أن تعنت مجلس النواب ومفوضية الانتخابات أوصل البلاد إلى هذا الوضع من الانسداد، على حد زعمه.

وتابع:” ما حدث يجبرنا على تأجيل العملية الانتخابية حتى فبراير المقبل، نظرا للظروف الراهنة والصعوبات القانونية التي تواجه عمل المفوضية”، على حد تعبيره.

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الانتخابات البرلمان التعنت ليبيا مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

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