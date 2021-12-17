فاجعة تهز مدينة طبرق بعد مقتل 8 أشخاص

قُتل 8 أشخاص بمدينة طبرق صباح اليوم الجمعة، عن طريق أعيرة نارية أطلقها أحد مواطني المدينة.

وفي التفاصيل أوضحت الصفحة الرسمية لمديرية أمن طبرق على منصة فيسبوك، أن أحد مُدمني المخدرات أطلق النار على 7 أشخاص بينهم 4 من أقاربه إضافة إلى 3 آخرين.

وأضافت المديرية أن عملية إطلاق النار استدعت عناصر الشرطة للتدخل والتعامل مع الواقعة، وفق ما يقتضيه القانون، ونتيجة للمقاومة العنيفة من قبل الجاني جرى تبادل لإطلاق النار، مما أدى إلى مقتله واقتحام المزرعة التي كان يتحصن بها، واصفة الحادثة بأنها فاجعة غير مسبوقة استيقظت عليها المدينة صباح اليوم.

وضمت قائمة الضحايا شقيقَي الجاني واثنين من أبناء أخواله واثنين من جيرانه، إضافة إلى شخص ثالث لم تذكر الشرطة قرابته بالجاني.

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