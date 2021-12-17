مفوضية الانتخابات: عملية فحص ومراجعة ملفات المترشحين للانتخابات النيابية تخطت 50%

كشف رئيس غرفة العمليات الرئيسة بمفوضية الانتخابات سعيد القصبي أمس الخميس، أن عملية فحص ومراجعة ملفات المترشحين للانتخابات النيابية تخطت الخمسين في المئة، ومن المتوقع نشر القوائم الأولية الأيام القادمة بعد الانتهاء من عملية الفرز.

القصبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن اللجان الفنية بغرفة العمليات ما زالت عاكفة على استكمال بيانات سجل الناخبين النهائي، مؤكدًا استبعاد البطاقات التي تعرضت للسرقة من منظومة بيانات الناخبين.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

