بوريل: أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا

شدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس الاتحاد، جوزيب بوريل على تعزيز التعاون مع ليبيا فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب المقاتلين الأجانب.

وأكد بوريل في رسالة وجّهها للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة تعزيز إدارة الحدود، ودعم التعاون الإقليمي بين جنوب ليبيا ودول الجوار، إضافة لدور عملية إيريني، وكذلك بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا “اليوبام”، في سياق برنامجها الأوسع، لإدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، والتي تُشكّل جزءاً من دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام والاستقرار في ليبيا.

ورحّب بوريل بمقترحات الكوني التي تُفضي إلى إجراء حوار حول قضايا السلام والأمن، مضيفاً أنه بصدد إرسال وفد إلى طرابلس لمتابعة الحوار؛ لدورها الفاعل في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والساحل، خاصة أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا.

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