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مصر والسعودية تشددان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رغم الضبابية التي تهيمن على مصير الانتخابات في البلاد، إلا أن المجتمع الدولي لا زال يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لتحقيق السيادة والاستقرار للشعب الليبي، وهذا ما أكدت عليه مصر والسعودية مؤخرا.

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قناة ليبيا

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