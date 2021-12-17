مصر والسعودية تشددان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

رغم الضبابية التي تهيمن على مصير الانتخابات في البلاد، إلا أن المجتمع الدولي لا زال يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لتحقيق السيادة والاستقرار للشعب الليبي، وهذا ما أكدت عليه مصر والسعودية مؤخرا.
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قناة ليبيا
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