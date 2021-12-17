بليحق: على المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن إجراء الانتخابات خلال 8 أيام غير ممكن.

وقال بليحق خلال لقائه عبر قناة “العربي”، إن مجلس النواب قام بما يجب أن يقوم به عبر إصدار القوانين الانتخابية فيما يخص انتخابات الرئيس وكذلك انتخابات مجلس النواب وسار الأمر على النحو الذي تابعه الجميع.

وتابع: “اليوم المفوضية العليا للانتخابات تتحدث عن صعوبات وعراقيل واجهتها خلال الأسابيع الماضية وبناء على هذا الواقع شكّل مجلس النواب لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، في ماهية هذه العراقيل، على أن يقدم تقريرا رسميا لمجلس النواب عن كل هذه الصعوبات والعراقيل”.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية أنجزت أعمالها، حيث التقت برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وسوف تعود اللجنة بهذا التقرير إلى مجلس النواب وتسلمه إلى هيئة الرئاسة لتتم مناقشته في جلسة قادمة والعراقيل التي أدت إلى صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب على يقين باستحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وأن هذا الأمر ليس خيارا إذ يتبقى 8 أيام وليس بالإمكان إجراء الانتخابات، إذ كيف سيتم إفساح المجال لإعلان القوائم الانتخابية كذلك بعض الإجراءات الأخرى الخاصة بالمفوضية وكذلك الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأردف: “بكل تأكيد وفقا للواقع الجديد لن يكون هنالك انتخابات في 24 ديسمبر لكن ننتظر تقرير المفوضية كما أسلفت ذكره بأن مجلس النواب قدم للمفوضية كل ما تحتاجه خلال الفترة الماضية من مسألة القوانين وغير ذلك”.

وعن البديل، وما إذا كان سيتم تأجيل الانتخابات إلى فبراير وفق مبادرة مجلس الدولة، قال بليحق: الكل هذه الأمور تتضح جليا لمجلس النواب والشعب بعد أن يتم لاطلاع على هذا التقرير للمفوضية، والذي سيُسلم غدا أو بعد غد لرئاسة مجلس النواب، وبالتالي يمكن التعقيب على الوضع الحالي للانتخابات.

واستدرك المتحدث الرسمي: لكن في جميع الأحوال مجلس النواب قدم للمفوضية كل ما تحتاجه والآن على المفوضية تقديم هذه العراقيل وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح للشعب الليبي وأيضا تقديم الحلول الممكنة وفقا للوضع الجديد والموعد الذي يمكننا فيه إجراء الانتخابات الجديد المعني به بدرجة كبيرة المفوضية.

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