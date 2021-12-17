الجرندي لـ«المنقوش»: تونس تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، على هامش “قمة الشراكة التركية الأفريقية” في إسطنبول، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما اطلعت المنقوش، الوزير التونسي على مستجدات الأوضاع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي.

وأكد الجرندي، مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.

وقالت وزيـرة الخـارجـيـة والتـعاون الـدولـي، نجلاء المنقوش، إن ليبيا تعتزم مواصلة التعاون المشترك بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها والأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحولات التي تعيشها العديد من الدول والشعوب .

جاء ذلك خلال كلمتها، بالاجتماع الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول.