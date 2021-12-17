راديو فرنسا الدولي: شهادات الدبيبة “مزورة”

أفاد موقع راديو “فرنسا الدولي” بأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قدّم شهادات مزورة، في مخالفة واضحة للشرط الإلزامي الذي وضعه قانون الانتخابات في ليبيا، والذي يقضي بضرورة أن يحمل كل مترشح رئاسي شهادات جامعية معتمدة.

وكان نشطاء قد أثبتوا أن شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية التي قدّمها الدبيبة والحاصل عليها من جامعة تورنتو الكندية مزورة، بعد مخاطبة الجامعة والتي ردّت بالقول إن “عبد الحميد الدبيبة لم يتخرج مِنّا قط”.

وينطبق الشيء نفسه على شهادة Regina مؤرخة في عام 1990 من إحدى الجامعات الكندية، حيث إن الجامعة لا تعترف بها.

وندد الدبيبة بالحملة التي قال عنها إنها تستهدف تشويه سمعته وصورته، في حين دعا عدد من أعضاء منتدى الحوار السياسي يوم الخميس مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع المؤسسات المعنية؛ لإلقاء الضوء على هذا الأمر.

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