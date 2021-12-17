برلمانية أوروبية: الفوضى في ليبيا تجعلها برميل بارود

اعتبرت عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الايطالي بينا بيشايرنو، أن التأجيل المحتمل للانتخابات في ليبيا، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر بجرس إنذار مدوي ومقلق.

ورأت، في بيان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، أن ليبيا تمثل مفترق طرق حاسم في مفتاح جيوسياسي وأن هناك ديناميات ومصالح متشابكة يمكن أن تغير التوازن على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن الوجود التركي مثير للقلق، ويُظهر زيادة مستمرة.

وأضافت أن ليبيا شهدت تصعيد في الساعات القليلة الماضية، في وقت يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي إسماع صوته والتأثير أكثر.

وذكرت أنه قبل شهر واحد، تم التنويه بمؤتمر باريس حول ليبيا، لكنه الآن يخاطر بإثبات أنه كان مجرد إعلان نوايا آخر دون التأثير على الواقع خصوصا وأن ليبيا لا تحظى بالاهتمام الكافي من الأوروبيين.

واعتبرت ذلك أمرا خطيرا للغاية، خاصة بالنسبة لإيطاليا، التي تخضع سياساتها المتعلقة بالمهاجرين للمسائل الليبية معبرة عن أملها في أن يوقف ما وصفته “المحور الجديد بين فرنسا وإيطاليا، الفوضى التي لا تزال تجعل من ليبيا برميل بارود دائم”.

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