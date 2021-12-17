بوريل لـ”الكوني”: أمن أوروبا مرتبط بليبيا

تلقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني رسالة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس الاتحاد، جوزيب بوريل فونتيليس عبر خلالها عن امتنانه وتقديره للكوني والوفد المرافق له وللمحادثات التي أجراها خلال زيارته لبروكسل محلاك الفترة من 22 – 24 نوفمبر الماضي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر بأهمية باتجاه بلورة استراتيجية للعمل المشترك، وخارطة طريق مشتركة من أجل السلام والأمن.

وشدد بوريل، في رسالته على ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تعزيز التعاون فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وتعزيز إدارة الحدود، ودعم التعاون الإقليمي ببن جنوب ليبيا ودول الجوار ، ودور عملية إيريني، وكذلك بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا ” اليوبام”، في سياق برنامجها الاوسع، أي إدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، والتي تشكل جزءً من دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام والاستقرار في ليبيا.

ورحب جوزيب بوريل، الكوني النائب لإجراء حوار حول قضايا السلام والأمن، وأنه بصدد إرسال وفد إلى طرابلس لمتابعة الحوار لدور ها الفاعل في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا والساحل.

وأكد بأن أمن أوروربا وازدهارها متربط مع امن وازدهار ليبيا، وأنه على ثقة من أنه يمكننا العمل لتحقيق ذلك”.