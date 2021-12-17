برلمانية أوروبية تصف تأجيل الانتخابات الليبية بـ”جرس إنذار مُدوّي ومُقلق”

وصفت عضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الإيطالي بينا بيشايرنو، التأجيل المحتمل للانتخابات الليبية بأنه “جرس إنذار مُدوّي ومُقلق”.

واعتبرت بيشايرنو أن ليبيا تُمثّل مفترق طرق حاسم في مفتاح جيوسياسي، فضلاً عن وجود مصالح متشابكة يُمكن أن تُغيّر التوازن على نطاق عالمي، لافتة إلى الوجود التركي المثير للقلق والذي يُظهر زيادة مستمرة.

وأضافت بيشايرنو أن مؤتمر باريس حول ليبيا لا يعدو كونه مجرد إعلان نوايا آخر، دون التأثير على الواقع، خصوصاً أن ليبيا لا تحظى بالاهتمام الكافي من الأوروبيين، مشيرة إلى أن ذلك يُعدّ أمراً خطيراً للغاية خاصة بالنسبة لإيطاليا، نظراً لما تُمثّله ظاهرة الهجرة من خصوصية لها.

وعبّرت بيشايرنو عن أملها في أن يوقف الحوار الجديد بين فرنسا وإيطاليا، الفوضى التي لا تزال تجعل من ليبيا برميل بارود دائم، حسب وصفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية