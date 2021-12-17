وزيرة الخارجية تبحث مع وزير خارجية تشاد سبل العمل المشترك لتأمين الحدود 

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على هامش قمة الشراكات التركية الأفريقية بإسطنبول وزير خارجية جمهورية تشاد محمد زين شريف.
وتناول اللقاء، بحسب وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود، حيث أتفق الجانبان على أن أمن وإستقرار ليبيا هو من أمن وإستقرار تشاد، وفي هذا السياق قالت السيدة المنقوش إن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، مشيرةً إلى أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أية تجاوزات أو خروقات أمنية ، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر .
وفي هذا الإطار جري الحديث عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
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