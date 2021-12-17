المنقوش تبحث مع نظيرها التشادي سبل تأمين الحدود

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية تشاد محمد زين شريف، على هامش قمة الشراكات التركية الأفريقية بإسطنبول، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود .

واتفق الجانبان، على أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار تشاد، وفي هذا السياق قالت السيدة المنقوش، إن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أية تجاوزات أو خروقات أمنية، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر .

وفي هذا الإطار، جري الحديث عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، بحسب بيان الخارجية.

وكانت وزيـرة الخـارجـيـة والتـعاون الـدولـي، نجلاء المنقوش، قالت إن ليبيا تعتزم مواصلة التعاون المشترك بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها والأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحولات التي تعيشها العديد من الدول والشعوب .

جاء ذلك خلال كلمتها، بالاجتماع الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول.