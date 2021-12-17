مدمن مخدّرات يقوم بمجزرة مروّعة في طبرق

قالت مديرية أمن طبرق، شرق ليبيا، اليوم الجمعة، أن المدينة استيقضت صباح هذا اليوم على فاجعة غيــر مسبوقة حيــث قــام أحــد مدمنــي المخــدرات بقتــل (7 ) اشخــاص مــن أشقــاءه وأقاربــه وبعــض المــارة”.

وأضافت المديرية في بلاغ على صفحتها بالفايسبوك، أنّ الأمر استدعى تدخـل عناصر الشرطة والتعامــل مــع الموقــف وفــق القانــون”.

وتابع البيان أنّه “نتيجــة للمقاومــة العنيفــة مــن الجانــي تدخــل عناصــر الشرطــة لتعامــل مــع مصــادر النيــران واقتحــام المزرعــة المتواجــد بهــا الجانــي ممــا ادى الــى وفاتــه”.