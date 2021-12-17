الصغير: على المفوضية إعلان الموعد الجديد للانتخابات

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بشأن بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والقضاء الهادي الصغير عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان تقرر عقدها في 24 ديسمبر، داعياً المفوضية لتحديد الموعد الجديد.

وقال الصغير في تصريحات نقلتها قناة “العربية الحدث”، اطلعنا على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء بشأن صعوبات العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات أصبح حتميا.

ونفى الصغير النية لتمديد سلطة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بعد 24 ديسمبر، والاقتصار على استمرارها في تصريف الأعمال فقط.

وشدد الصغير على نزاهة القضاء الليبي وبعده عن الشبهات، نافية وجود خلل في الأحكام القضائية والقوانين أو إخفاق لمفوضية الانتخابات.

وأشار الصغير إلى أن المفوضية لديها تحفظ على 25 مرشحا للرئاسة، ورفضت الإفصاح عن المرشحين المتورطين بوثائق مزورة، مردفا: لم نستلم أي تقرير من وزارة الداخلية.

وأكد الصغير أن مدة تأجيل الانتخابات ستحدد وفق تقرير المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة التي يجب أن تعلن تأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن جلسة مجلس للنظر بتأجيل الانتخابات قد تعقد في 27 ديسمبر الحالي، نافيا عقد جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

