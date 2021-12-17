أبوعرقوب: سيف الإسلام لديه فرص كبيرة للفوز بالرئاسة

توقع أحمد أبوعرقوب، العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها 24 الجاري، مرجعًا ذلك إلى ما أسماه “القفز على قوانين الانتخابات”، في قبول بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم القوانين.

وقال أبوعرقوب، في تصريحات لـ”راديو سبوتيك”، أن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها، يعود لقبول ترشح، رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي.

ولفت أبوعرقوب، إلى أن الدبيبة جاء نتيجة لعملية سياسية بقيادة البعثة الأممية من خلال ملتقى الحوار السياسي، وكان من قواعدها عدم مشاركة السلطة التنفيذية في الانتخابات المقبلة.

وحول ترشح سيف الإسلام القذافي، قال أبوعرقوب “إن الولايات المتحدة والغرب يمانعون عودته من بوابة الانتخابات، لأنهم يرون أن لديه فرص كبيرة في الفوز وإذا دخل السباق الانتخابي وفاز به؛ فهذا يعني عودة النظام السابق”.

وشدد على أن هذا أمر مرفوض من القوى المسيطرة على الأرض ومرفوض من قوى الإقليمية والدولية، مُشيرًا إلى أن إصدار قرار التأجيل رسميًا يرجع لمفوضية الانتخابات، التي من المفترض أن تبعث رسالة بذلك إلى رئاسة البرلمان يخاطبهم فيها بعدم إمكانية إجراء الانتخابات بموعدها، ومن ثم يصدر البرلمان قرارا بالنظر في تحديد موعد آخر أو فتح العملية الانتخابية من جديد.