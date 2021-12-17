جهات أمنية في طرابلس ترفض قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان من قيادة المنطقة العسكرية

أعلنت عدد من الكتائب والجهات الأمنية في طرابلس، رفضها «التام» لقرار إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان وتعيين بديل له، محملين الجهات المسؤولة «كل ما سيجري من تبعات لا يحمد عقباها» جراء القرار.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، حمل توقيع «قادة وأمراء الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس» موجه إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع.

وأشاد البيان باللواء عبدالباسط مروان ودوره ومجهوداته «في دعم إعادة تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية»، مدللين على ذلك بوضع المؤسسة العسكرية قبل استلامه لمهامه، والتقدير الذي يحظى به بين «جميع شرائح المجتمع».

وأعرب الموقعون على البيان عن تفاجأهم «بصدور قرار إقالته وتعيين آخر»، معتبرين أن المجلس الرئاسي الذي أصدر القرار خضع «لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية أن تقف على قدميها خدمة لأجندة خارجية ومكافأة لمن يقوم باقتحام حرمة المنازل وعمليات الخطف الممنهجة والاغتيالات».

كما أكد الموقعون على البيان رفضهم «التام لهذا القرار الذي يعد خدمة للفوضى وخضوعا لأجندات كل همها تدمير المؤسسة العسكرية والسيطرة عليها»، محملين الجهات المعنية مسؤولية «كل ما سيجري من تبعات لا يحمد عقباها».

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وأصدر المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، في 15 ديسمبر الجاري، قراره رقم (55) لسنة 2021، الذي عين بموجبه عبدالقادر منصور سعد خليفة آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للآمر السابق عبدالباسط مروان، قبل ترقيته استثنائيا من رتبة عميد إلى لواء وفق قراره رقم (56) لسنة 2012.

وجاء قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان من قيادة منطقة طرابلس العسكرية على خلفية التحقيق في الهجوم على مقر اللواء 444 قتال، الكائن بمعسكر التكبالي جنوب العاصمة، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وفي الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر، تناقل نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بقيام مجموعة مسلحة لا يعرف تبعيتها بالسيطرة على مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ظهور آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي في تسجيل مصور وهو يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل» وفق قوله.

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