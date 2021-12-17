الإرهابي خالد الشريف: حفتر وسيف الإسلام استعانا بالإسرائيليين لتمكينهما من السلطة

العنوان – طرابلس

قال القيادي الإرهابي بالجماعة الليبية المقاتلة، خالد الشريف إن المترشح للرئاسة خليفة حفتر والمترشح سيف الإسلام القذافي استعانا بالإسرائيليين لتمكينهما من السلطة.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية أن موقف المفوضية من المترشح للرئاسة خليفة حفتر يؤذن بفشل الانتخابات.

وأشار القيادي الإرهابي إلى أن مفوضية الانتخابات لديها معايير مزدوجة تجاه المرشحين.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات دون قاعدة توافقية يعمق الأزمة، ومقاطعة المجلس الأعلى للدولة من شأنها إفشال الانتخابات.

وأكد الشريف أن المفوضية تتعرض لضغوط هائلة من الأمم المتحدة ودول أجنبية لإنجاز الانتخابات بأي طريقة وهو ما يبشر بفشلها.

وأشار القيادي الإرهابي إلى أن المخابرات المصرية تدعم وتوجه حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.