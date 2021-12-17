طرابلس | عودة 20 مهاجرًا غير شرعي إلى بلاهم مالي

طرابلس 17 ديسمبر 2021 (وال)- أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية اليوم الجمعة، العودة الطوعية لـ (20) مهاجرًا غير شرعي من دولة مالي إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة.

وقال الجهاز – عبر صفحته على فيسبوك – إن المهاجرين من نزلاء مركز إيواء طرابلس، وقد عادوا إلى بلادهم بالتعاون مع سفارة مالي بطرابلس والمنظمة الدولية للهجرة “IOM”.

وأعرب الجهاز عن شكره للأجهزة الأمنية بمطار معيتيقة الدولي، على المجهودات التي بذلوها لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات لعودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم. (وال)

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