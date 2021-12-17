المجموعات المسلحة بطرابلس: نحمل الرئاسي والحكومة تبعات إقالة مروان

أصدرت المجموعات المسلحة في العاصمة بياناً رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي إقالة عبد الباسط مروان من منصب آمر ما يسمى “منطقة طرابلس العسكرية”.

البيان، الذي وقعت عليه المجموعات المسلحة وهي كل من “كتيبة ثوار طرابلس والقوة الثامنة النواصي وجهاز الردع وكتيبة 42 مشاة والأمن المركزي أبو سليم وغرفة العمليات المشتركة وجهاز الأمن العام والمركزي وكتيبة الشهيدة وآمر قوة الرابع وأمن محور عين زارة ورئيس مكتب الدعم المركزي وكتيبة فرسان جنزور”، بحسب مسمياتها في البيان.

وقالت المجموعات المسلحة في بيانها الذي وجهته إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إن مروان يحظى بكامل التقدير لدوره في دعم وإعادة بناء المؤسسة العسكرية وشهد بهذه الإنجازات الأعداء قبل الأصدقاء، على حد قوله.

وأعرب البيان عن تفاجأ المجموعات المسلحة من قرار إقالة عبد الباسط مروان وخضوع المجلس الرئاسي لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية أن اقف على قدميها خدمةً لأجندة خارجية ومكافأة لمن يقوم باقتحام حرمة المنازل وعمليات الخطف الممنهجة والاغتيالات، في إشارة إلى أمر مليشيا “4444” محمود حمزة الذي حاول اختطاف مروان من منزله في وقت سابق.

وحذرت المجموعات المسلحة في رسالتها إلى المجلس الرئاسي والحكومة، من تبعات إقالة عبد الباسط مروان من منصبه، قائلة: “قراركم يعد خضوعا لأجندات كل همها تدمير المؤسسة العسكرية والسيطرة عليها، ونحملكم تبعات قراركم التي لا يحمد عقباها” وفق زعمها.

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