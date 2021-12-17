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وزيرا خارجية تونس وتركيا: علينا مساعدة ليبيا حتى تندمج في الحركة التنموية بأفريقيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد اليوم الجمعة، بإسطنبول، تطوات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، فإن الوزيرين استعرضا، خلال القاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد الجانبان، أن الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الأشقاء الليبيين على المضي قدما في مسار التسوية السياسية والتوصل إلى توافقات سريعة حول الاستحقاقات المقبلة تؤمن خروج ليبيا  من الوضع الحالي وتضعها  على طريق الاستقرار والاندماج  في الحركية التنموية في المنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بحسب البيان الصادر.

 

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صحيفة الساعة 24

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