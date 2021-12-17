الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي

مثلت العملية الانتخابية محور لقاءات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في مدينة بنغازي أمس الجمعة.

واجتمع وليامز مع ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات، حسب تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

واستعرضت اللقاءات مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا