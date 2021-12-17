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المشري للأحرار: واشنطن ترفض مشاركة سيف القذافي في الانتخابات وموسكو مُصرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن واشنطن ترفض مشاركة سيف القذافي في السباق الرئاسي.

وأضاف المشري في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا بتمويل قطري أن موسكو تصر على دخول القذافي الأبن.

وأشار رئيس المجلس الأعلي للدولة إلى أن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول.

واتهم المشري أطرافا خارجية وبعض السفراء بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلسي النواب والأعلى للقضاء لإجراء انتخابات بقوانين معيبة.

ونفى تفاهمه مع عقيلة صالح وفتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة تشويه السمعة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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