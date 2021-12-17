اجتماع مغلق للمؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة

نيويورك 17 ديسمبر 2021 (وال)- عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة، اجتماعًا مغلقًا في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، وقد كان الاجتماع برئاسة السفير ك ت. س. تيرومورتي- رئيس لجنة العقوبات، وسفير بعثة الهند لدى الأمم المتحدة، وممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن دول : الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، النرويج، تونس، استونيا، كينيا، ايرلندا، المكسيك، سانت فينسينت، فيتنام.

حيث قدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة في هذا الاجتماع، إحاطة عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول، كما تم مناقشة مسألة الحجز على الأصول التي تتعرض لها المؤسسة؛ من قبل أطراف ثالثة في بعض الدول ، الأمر الذي يتنافى تمامًا مع الغرض الأساسي من قرارات مجلس الأمن رقم (1970-1973-2009) لسنة 2011 م .

وقد تم طرح بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها، بما يتيح للمؤسسة إدارة أصولها تحت التجميد، بما لا يتعارض مع نظام العقوبات والمحافظة عليها من التآكل. (وال) ح س/ ر ت

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