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أفراد حراسات المرافق التعليمية بمصراتة يطالبون بإبقائهم بوزارتهم

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم عدد من أفراد حراسات المرافق التعليمية بمصراتة وقفة احتجاجية أمام مقر مراقبة التعليم بوسط المدينة، رافضين ضمهم لوزارة الداخلية ومطالبين بإبقائهم ضمن وزارة التعليم.

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قناة ليبيا

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