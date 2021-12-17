أفراد حراسات المرافق التعليمية بمصراتة يطالبون بإبقائهم بوزارتهم

نظم عدد من أفراد حراسات المرافق التعليمية بمصراتة وقفة احتجاجية أمام مقر مراقبة التعليم بوسط المدينة، رافضين ضمهم لوزارة الداخلية ومطالبين بإبقائهم ضمن وزارة التعليم.
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قناة ليبيا
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