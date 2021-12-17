الشركسي: ستيفاني تستمع للجميع لإشراكهم في عملية الترميم السياسية

قال عضو لجنة الحوار السياسي،أحمد الشركسي إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بين المدن الليبية، تهدف لمعرفة مواقف الأطراف الفاعلة على الأرض والسماع لآراء الجميع من أجل إشراكهم في عملية الترميم القادمة.

وأشار الشركسي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن العمل المشترك يهدف للحفاظ على الزخم الخاص بالانتخابات، والتوافق على الفترة الخاصة بإزاحة الانتخابات.

وشدد عضو ملتقى الحوار على ضرورة تغيير الحكومة التي تنتهي مدتها في 24 ديسمبر، خاصة أن النص المتعلق بالمرحلة الانتقالية بأنها 18 شهرا كانت تتعلق بالمرحلة التمهيدية وليس عمر الحكومة.

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