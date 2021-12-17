الهادي الصغير: الانتخابات الرئاسية تأجلت ولا تمديد لحكومة الدبيبة

العنوان – طرابلس

قال رئيس لجنة البرلمان لمتابعة الانتخابات النائب الهادي الصغير إن الانتخابات الرئاسية تأجلت ولا تمديد لحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة المرصد أن حكومة الدبيبة ستكون حكومة لتصريف الأعمال بعد 24 ديسمبر.

وتابع رئيس اللجنة :”اطلعنا على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء وتأجيل الانتخابات أصبح حتميًا”.

وأشار إلى أن الجهة التي يجب أن تعلن تأجيل الانتخابات هي المفوضية وجلسة البرلمان للنظر بالتأجيل قد تعقد في 27 ديسمبر.

ولفت إلى أنهم يثقون بالمحاكم ولا يوجد خلل في الأحكام القضائية والقوانين، والمفوضية لديها تحفظ على 25 مرشحا للرئاسة.

وصرح الصغير الايام القليلة الماضية بأنه “أصبح من المستحيل إقامة الانتخابات في موعدها المحدد”.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عقب استلامه من مفوضية الانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة.

وأكد الصغير أن باقي أعضاء اللجنة سيناقشون التقرير المستلم من المفوضية.

وأشار إلى أن التقرير تناول كافة الصعاب التي تواجهها مفوضية الانتخابات لعرضها على مجلس النواب ومحاولة معالجتها.

لافتا إلى أن الأسبوع لمقبل سيعقد مجلس النواب جلسة لعرض التقرير على كافة أعضاء المجلس.

وأكد الصغير أن مجلس النواب هو من سيحدد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات.