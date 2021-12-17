“الزناتي” يبحث في تركيا سداد ديون علاج المرضى الليبيين

بحث وزير الصحة علي الزناتي اليوم الجمعة، مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ملف سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتبة على علاج المرضى الليبيين بتركيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

وجاء هذا الاجتماع على هامش زيارة الزناتي لتركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، والتي تُنظمها وزارة الصحة التركية حول “سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها”.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف استقبال المرضى الليبيين وجرحى الحروب للعلاج، إلى حين سداد ليبيا لديونها المستحقة للمستشفيات التركية.

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