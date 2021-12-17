مُدمن للمخدرات يقتل 7 أشخاص بينهم شقيقه قبل أن يقتل على يدي رجال الأمن وتتوفى أمه متأثرة نفسيا بالحادثة

طبرق 18 ديسمبر 2021 (وال)- قتل سبعة أشخاص في مدينة طبرق الجمعة على أيدي مدمن للمخدرات أمطر اثنين من أشقائه واثنين من ابناء خالته إضافة إلى ثلاثة من جيرانه، قبل أن يسقط قتيلا بنيران رجال الأمن.

وقال مدير أمن طبرق المقدم سامي إدريس نصر إن الجاني فتح النار باتجاه اثنين من أشقائه واثنين من ابناء خالته وثلاثة من جيرانه فأرداهم قتلى نتيجة لتعاطيه مخدرات وأقراص مهلوسة.

وأوضح مدير الأمن أن رجال الأمن بعد تدخلهم للقبض على الجاني فتح باتجاههم النار ما اضطرهم للتعامل معه وهو ما تسبب في مقتله نتيجة لإصابته بعيار ناري من رجال الأمن.

وأشار إلى أن والدة الجاني توفت عقب الحادثة إثر الصدنة التي تعرضت إليها من جراء هذه الواقعة.

ودعا نصر كافة المكونات الاجتماعية والأمنية في مدينة طبرق التحرك لمحاربة آفة المخدرات التي تسببت في هذه الفاجعة.(وال) إ م

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