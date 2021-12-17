وليامز: ناقشت التطورات الليبية مع ممثلي الجهات السياسية والأمنية ببنغازي

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى بنغازي اليوم الجمعة لمواصلة مشاوراتها مع الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية وكذلك المجتمع المدني، على حد قولها.

وقالت وليامز في تغريدات على “تويتر”: “في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، التقيت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية، وكانت العملية الانتخابية محور النقاش”.

وتابعت: “استعرضوا أيضًا مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والا مركزية وتطوير نظام الحكم، وزيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشأن العام”.

كما التقت وليامز مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، وقالت عن اللقاء الذي جرى بمقر الأمم المتحدة في بنغازي: “لقد أطلعته على مهمتي في ليبيا بصفتي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وناقشت آخر التطورات في ليبيا”.

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