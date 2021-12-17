كتائب مسلحة في طرابلس ترفض إقالة عبدالباسط مروان.. وتهدّد

أعلن عدد من الكتائب المسلحة في طرابلس ترفض قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان من قيادة المنطقة العسكرية.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع “قادة وأمراء الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس” محملين الجهات المسؤولة “كل ما سيجري من تبعات لا تحمد عقباها جراء القرار” بحسب تعبيرهم.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن منذ يومين عن تنحية آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، وبحسب مصادر إعلاميّة فقد جاء القرار على خلفية إصداره أمرا باقتحام مقر ميليشيا 444 التي كانت تتبعه، قبل أن تدين بالولاء لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.