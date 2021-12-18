وقفة احتجاجية بسوكنة رافضة لتأجيل الانتخابات.. وداعمة للقضاة

نظم عدد من الأهالي والنشطاء والمشائخ من مدينة سوكنه وقفة احتجاجية أمام قلعة سوكنه الأثرية، مطالبين من خلالها بالتمسك بأسس الديموقراطية الصحيحة والاتجاه إلى صندوق الاقتراع في ال24 من ديسمبر المقبل، وعدم تأجيل موعد الانتخابات، مثمنين دور القضاء الليبي في تحقيق العدالة، ومؤكدين على أن تأجيلها سيقود البلاد إلى نفق مظلم.
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قناة ليبيا
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