اللجنة البرلمانية للانتخابات: على المفوضية إعلان الموعد الجديد للانتخابات

أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بشأن بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والقضاء عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان تقرر عقدها في 24 ديسمبر، داعية المفوضية لتحديد الموعد الجديد.

وقالت اللجنة البرلمانية في تصريحات نقلتها قناة “العربية الحدث”، اطلعنا على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء بشأن صعوبات العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات أصبح حتميا.

ونفت اللجنة البرلمانية النية لتمديد سلطة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بعد 24 ديسمبر، والاقتصار على استمرارها في تصريف الأعمال فقط.

وشددت اللجنة على نزاهة القضاء الليبي وبعده عن الشبهات، نافية وجود خلل في الأحكام القضائية والقوانين أو إخفاق لمفوضية الانتخابات.

وأشارت اللجنة البرلمانية للانتخابات إلى أن المفوضية لديها تحفظ على 25 مرشحا للرئاسة، ورفضت الإفصاح عن المرشحين المتورطين بوثائق مزورة، مردفة: لم نستلم أي تقرير من وزارة الداخلية.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن مدة تأجيل الانتخابات ستحدد وفق تقرير المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة التي يجب أن تعلن تأجيل الانتخابات، لافتة إلى أن جلسة مجلس للنظر بتأجيل الانتخابات قد تعقد في 27 ديسمبر الحالي، ونفت عقد جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل.