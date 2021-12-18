القبض على ليبيين في فرنسا بتهمة تهريب المخدرات

تمكنت الشرطة الفرنسية في ريهون بالقرب من لونغوي يوم الإثنين الماضي، من ضبط تشكيل مُكوّن من 6 أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون غير قانونيين، ويحملون جنسيات مغاربية، متهمون بالمشاركة في تهريب المخدرات وهم ليبيان اثنان و3 جزائريين وتونسي واحد.

وأضافت الشرطة أنه عُثر في حوزة المقبوض عليهم على ما يقرب من كيلو غرامين من الهيروين، و150 جراماً من الكوكايين، حيث تُقدّر قيمة المضبوطات بـ90 ألف يورو، إضافة إلى مصادرة 1800 يورو نقداً.

وتعود بدايات القضية إلى الـ23 من نوفمبر الماضي، حيث قادت التحقيقات إلى رصد أكثر من 13000 مكالمة هاتفية أجراها أو تلقاها شخص خلال ستة أشهر، وكانت كلها تُجرى لعمليات تهريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية