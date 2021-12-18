ستيفاني: ناقشت التطورات الليبية مع ممثلي الجهات السياسية والأمنية ببنغازي

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى بنغازي اليوم الجمعة لمواصلة مشاوراتها مع الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية وكذلك المجتمع المدني، على حد قولها.

وقالت وليامز في تغريدات على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، التقيت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية، وكانت العملية الانتخابية محور النقاش”.

وتابعت: “استعرضوا أيضًا مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللا مركزية وتطوير نظام الحكم، وزيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشأن العام”.

كما التقت وليامز بإبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، وقالت عن اللقاء الذي جرى بمقر الأمم المتحدة في بنغازي: “لقد أطلعته على مهمتي في ليبيا بصفتي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وناقشت آخر التطورات في ليبيا”.

جدير بالذكر أن وليامز زارت أمس الخميس سرت قاطعة الطريق الساحلي بعد هبوطها في مدينة مصراتة واجتماعها الأربعاء مع أعيان المدينة وأمراء المليشيات المسلحة.

وخلال تواجدها في سرت، التقت وليامز بالأعيان وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما شاركت بالاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، واطلعت على أهم الإنجازات في ملفي وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.