لنفاد الأكسجين.. نقل حالات العناية من عزل سوق الثلاثاء إلى عزل معيتيقة

سارع فريق الطوارئ التابع لغرفة عمليات COVID-19 بمركز الاستجابة الرئيسي للعناية والإسعاف والطوارئ في مدينة طرابلس، بنقل حالات العناية الفائقة من مركز عزل سوق الثلاثاء إلى مركز عزل معيتيقة.

ووفقاً للمنصة الإعلامية لجهاز الإسعاف والطوارئ، فإن العملية تمت بعد تلقي الفريق لبلاغ عاجل عن قرب نفاد إمدادات الأكسجين لحالات العناية بالمركز.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة الأكسجين وتزويد المراكز به، من أكثر الأزمات التي تشهدها مراكز إيواء مصابي كورونا في كل المدن الليبية، دون إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكالية.

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