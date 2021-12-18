ويليامز تُجري محادثات مع الأطراف الفاعلة في بنغازي

واصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مشاوراتها بمقر الأمم المتحدة في مدينة بنغازي، مع الأطراف السياسية والأمنية والمدنية والنسائية بالمدينة.

وأضافت ويليامز في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أنها ناقشت مستجدات العملية الانتخابية، كما استعرضت “الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم”.

وتابعت ويليامز مُغرّدة أنها ناقشت “زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشأن العام”.

وكانت ويليامز قد وصلت إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي اليوم الجمعة، بعد زيارتها لمدينة سرت أمس الخميس، والتي اجتمعت فيها مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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