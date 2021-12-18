إنقاذ 72 مهاجراً غير قانوني في عرض البحر

تمكن زورق تابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 72 مهاجراً غير قانوني ليلة البارحة من عرض البحر.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التي أوردت الخبر، أن عملية الإنقاذ جرت بالرغم من سوء الأحوال الجوية، بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات البحرية.

وأشارت إلى أنه تم إنزال المهاجرين الذين لم تُحدد جنسيتهم ولا مكان ضبطهم في نقطة الإنزال بفرع طرابلس، ليتم بعد ذلك تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أنه تم إنقاذ 114 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل ليبيا في وقت سابق، من قبل سفينة بحرية تابعة لمنظمة “أس أو أس المتوسط”، كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية للسواحل الأوروبية.

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